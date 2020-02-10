В Україні злетять штрафи для водіїв: як і за що каратимуть порушників ПДР

Штрафи за порушення ПДР в Україні у 2020 році істотно збільшуються - великі суми і загроза кримінальної відповідальності повинні стати вагомою аргументацією для водіїв бути уважними за кермом і не нехтувати правилами.

Так, згідно з сумною статистикою, щорічно на дорогах України гине щонайменше 3500 людей.

Наскільки злетять штрафи і за що каратимуть водіїв - в матеріалі Styler.

В законопроекті № 2695 "Зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення" для учасників дорожнього руху пропонується підвищити штрафи за такі порушення:

За їзду непристебнутими або без мотошлема штраф збільшиться до 510 гривень (зараз - 51 гривня).

За втечу з місця ДТП штрафуватимуть на 3400 гривень (зараз - 255 гривень), а також можуть позбавити права керування на строк 6 місяців.

За їзду без прав штраф збільшується до 10200 гривень з нинішніх 510 гривень.

За керування водієм не зареєстрованим транспортним засобом або не перереєстрованим належним чином, або за неправильну експлуатацію номерного знака, пропонується збільшити штраф до 510 гривень (зараз це становить 170 гривень). За повторне таке порушення протягом року мають намір збільшити штраф до 680 гривень або покарати громадськими роботами на строк від 30 до 40 годин (машину можуть вилучити).

За перевищення швидкості (більше ніж 50 км/год) доведеться заплатити штраф до 3400 гривень (у даний час санкції складають 510 гривень).

Нагадаємо, що в першому кварталі 2020-го на дорогах почне працювати система фото- і відеофіксації перевищення швидкості.

За порушення правил проїзду, зупинок, обгону, зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції, паркування на проїжджій частині, розмови по телефону за кермом штраф підвищать незначно - до 510 гривень з 425 гривень.

Якщо водії не поступаються дорогою маршрутним транспортним засобам та аварійно-рятувальним службам, то штрафувати будуть до 680 гривень (зараз - 510 гривень).

До речі, чинний штраф за перевищення швидкості руху більш ніж на 20 км/год становить 255 гривень. Втім, у профільному міністерстві хочуть знизити поріг перевищення швидкості, з якого настає адміністративна відповідальність, до 10 км - зараз це 20 км, зазначає "24 канал".

"Євробляхерів" в Україні вирішили поки не штрафувати за порушення порядку ввезення транспорту, хоча для власників авто на іноземних номерах з 1 січня почали діяти підвищені штрафи за нерозмитнені машини. "Недоторканність" триватиме до ухвалення Верховною Радою законів, які влаштують євробляхерів.

З цього року в Україні почав діяти закон про електрокари на дорогах країни. Серед іншого, він передбачає покарання за створення перешкод водіям таких авто і недотримання правил зупинки і стоянки машин на місці для електромобілів. У таких випадках штраф складе до 510 гривень (авто порушника можуть заарештувати і евакуювати).

За перевезення дітей без автокрісел передбачений штраф 510 гривень, а в разі повтороного порушення протягом року - до 850 гривень .

Аналогічні санкції передбачені за перевезення дітей до 16 років в кузові вантажівок і перевезення груп дітей в нічний час доби.

За п'яне водіння водіям загрожують штрафи до 10200 гривень та позбавлення прав на 1 рік, а за повторне порушення протягом 5 років - вже 40200 гривень, а права відберуть на 10 років. За їзду під шофе з 1 липня вже буде передбачена кримінальна відповідальність замість адміністративної.

Також кримінальна відповідальність буде загрожувати водіям за передачу управління транспорту людині, яка перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння,або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакци. А ще за відмову водія від проходження медичного огляду на стан сп'яніння після ДТП або якщо авто було зупинено на вимогу поліцейського. За це штрафуватимуть від 17 до 32 тисяч гривень і позбавлятимуть права керувати транспортним засобом на строк до 3 років. За повторне аналогічне порушення штраф складе до 51000 гривень та позбавленням права їздити від 2 до 3 років.

За ДТП з потерпілими штраф водієві може зрости від 3,4-8,5 тисяч гривень до 51-85 тисяч гривень.

Додамо, що п'яний водій, який влаштував ДТП, не зможе звільнитися від кримінальної відповідальності, якщо він пішов із постраждалими на мирову, покаявся або його взяли на поруки.