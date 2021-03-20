В Україні злетить ціна на головний базовий продукт: прогноз економіста

В Україні на тлі підвищення вартості зерна зростуть ціни на хліб. При чому збільшення його вартості має чекати не доведеться. Повідомляється, що в 2021 році вартість цього базового продукту зросте на 15-17%. Такий прогноз озвучив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Фахівець відзначає, що останнім часом в Україні ціна на хліб підвищується на 1,5-2% щомісяця, що за рік складе 15-17% плюс до ціни.

Як пояснює Пендзин, причинами такого подорожчання є підвищення цін на продукти, з яких готують хліб. Зокрема, на світовому ринку помітно зросла вартість масла і яєць. Річ у тому, що 60% вартості яйця становить комбікорм. Тоді як кукурудза значно подорожчала на світовому ринку.

Так, в грудні собівартість яйця сягала 1,7 грн, тоді як зараз - близько 2,6 грн. За словами експерта, приблизно вдвічі зросла ціна рослинної олії, в тому числі соняшникової. Китай проявляє достатній попит на світовому ринку, тому Україна - виробник масел - також орієнтується на нові ціни. Тому, пояснює Пендзин, ніхто не буде продавати на внутрішньому ринку дешевше, ніж на зовнішньому.

"Є надія, що ажіотаж на світовому ринку вже вщухає. Незабаром ми побачимо стабілізацію", - додав експерт.

Також економіст попереджає, що перед Великоднем очікується традиційне подорожчання продуктів зі святкової корзини. Так, через місяць незначний стрибок цін очікується на яйця, м'ясо і молочні продукти.