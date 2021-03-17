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Шмигаль назвав причини зростання цін на продукти

Новость на русском → Україна, Середа 17 березня 2021 13:52
Шмигаль назвав причини зростання цін на продукти Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на продукти харчування в Україні зростають під впливом сезонного фактору. Щодо інших товарів уряд планує домовлятися з ритейлерами.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося в Youtube.

"Як уже зазначалося, по деяких групах товарів є дійсно обґрунтоване зростання через зменшену пропозицію та сезонний фактор", - сказав він.

За його словами, уряд продовжує вести діалог із ритейлерами та представниками торговельних мереж щодо цін, насамперед на продукти харчування.

Переговори стосуються деяких груп товарів. "Наразі один із ключових учасників ринку запевнив уряд, що не планує підвищувати ціни на певні категорії продуктів харчування й товари першої необхідності", - додав Шмигаль.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у лютому 2021 року в порівнянні з січнем зросли на 1,0%. У річному вимірі (до лютого 2020 року) інфляція прискорилася до 7,5%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції у 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства і подорожчання енергоносіїв (в якості автомобільного палива, так і природного газу для потреб населення і залежних від нього послуг ЖКГ).

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