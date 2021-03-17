Шмигаль назвав причини зростання цін на продукти

Ціни на продукти харчування в Україні зростають під впливом сезонного фактору. Щодо інших товарів уряд планує домовлятися з ритейлерами.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося в Youtube.

"Як уже зазначалося, по деяких групах товарів є дійсно обґрунтоване зростання через зменшену пропозицію та сезонний фактор", - сказав він.

За його словами, уряд продовжує вести діалог із ритейлерами та представниками торговельних мереж щодо цін, насамперед на продукти харчування.

Переговори стосуються деяких груп товарів. "Наразі один із ключових учасників ринку запевнив уряд, що не планує підвищувати ціни на певні категорії продуктів харчування й товари першої необхідності", - додав Шмигаль.