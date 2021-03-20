В Украине взлетит цена на главный базовый продукт: прогноз экономиста

В Украине на фоне повышения стоимости зерна вырастут цены на хлеб. При чем увеличение его стоимости должно ждать не придется. Сообщается, что в 2021 году стоимость этого базового продукта поднимется на 15-17%. Такой прогноз озвучил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Специалист отмечает, что в последнее время в Украине цена на хлеб повышается на 1,5-2% ежемесячно, что за год составит 15-17% плюс к цене.

Как объясняет Пендзин, причинами такого подорожания является повышение цен на продукты, из которых готовят хлеб. В частности, на мировом рынке заметно выросла стоимость масла и яиц. Дело в том, что 60% стоимости яйца составляет комбикорм. Тогда как кукуруза значительно подорожала на мировом рынке.

Так, в декабре себестоимость яйца достигала 1,7 грн, тогда как сейчас - около 2,6 грн. По словам эксперта, примерно вдвое выросла цена растительного масла, в том числе подсолнечного. Китай проявляет достаточный спрос на мировом рынке, поэтому Украина - производитель масел - также ориентируется на новые цены. Потому как, объясняет Пендзин, никто не будет продавать на внутреннем рынке дешевле, чем на внешнем.

"Есть надежда, что ажиотаж на мировом рынке уже утихает. Вскоре мы увидим стабилизацию", - добавил эксперт.

Также экономист предупреждает, что перед Пасхой ожидается традиционное подорожание продуктов из праздничной корзины. Так, через месяц незначительный скачок цен ожидается на яйца, мясо и молочные продукты.