Що буде з цінами у 2021 році: НБУ прогнозує сплеск інфляції

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Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції у 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства та подорожчання енергоносіїв (як автомобільного пального, так і природного газу для потреб населення та залежних від нього послуг ЖКГ).

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за січень 2021 року НБУ.

Підвищення зарплат

Важливим чинником пришвидшення інфляції послуг буде підвищення мінімальної заробітної плати (до 6000 грн у січні та 6500 грн у грудні 2021 року), що, крім зростання споживчого попиту, призведе до збільшення витрат бізнесу на заробітну плату і податкового навантаження.

"Відповідно очікується, що бізнес компенсуватиме ці додаткові видатки шляхом підвищення цін", - йдеться в огляді.

Ціни на продукти

Зростання продовольчої інфляції в першому півріччі поточного року триватиме внаслідок нижчого минулорічного врожаю більшості сільськогосподарських культур.

Проте дія більшості шоків пропозиції вичерпається після надходження в продаж продукції нового врожаю, що зумовить уповільнення продовольчої інфляції наприкінці року до 6%, йдеться в огляді.

Ціни на одяг

За оцінками НБУ, зміна споживчої поведінки на тлі карантинних обмежень та можливостей працювати віддалено все ще залишатиметься дезінфляційним фактором для базової інфляції, зокрема падіння цін на одяг та взуття зберігатиметься протягом більшої частини року. Проте надалі помірне зростання цін поступово відновиться і для цієї групи товарів.

Тарифи

Адміністративна інфляція буде високою (9-11% на рік). Головним чинником такого прискорення є зростання вартості енергоносіїв. У поточному прогнозі враховується подорожчання електроенергії в межах 40% у поточному році як через відміну пільгового тарифу для населення (для обсягів споживання до 100 кВт∙год), так і внаслідок початку приведення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до ринкових рівнів. Це зумовить 0.3 в. п. внеску в річну інфляцію, зазначили в НБУ.

Ціни на сигарети

За оцінками НБУ, основний внесок в адміністративну інфляцію на всьому прогнозному періоді формуватиме підвищення ставок акцизів на тютюнову продукцію, яке призведе до її подорожчання на 16-17% щороку.

Ціни на енергоносії

В умовах відновлення світової економіки зросте попит на нафтопродукти, тому у 2021 році та в наступні роки прогнозується підвищення вартості палива в Україні вслід за зростанням вартості нафти. Крім безпосереднього впливу на інфляцію паливо буде вагомим проінфляційним фактором у прогнозному періоді через вторинні ефекти на собівартість багатьох товарів.

Сплеск інфляції та реакція НБУ

Відновлення економіки в поточному році поступово посилюватиме фундаментальний інфляційний тиск. Відповідно НБУ може вдатися до підвищення ключової ставки задля його зниження у 2021-2022 роках, що дасть змогу повернути загальну інфляцію до цілі. Водночас НБУ допускатиме перевищення інфляцією цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у 2021 році (7.0% р/р у грудні) з метою збереження монетарних стимулів для виходу економіки з кризи.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 7%.

У державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.