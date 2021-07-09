В Україні злетіла ціна на популярний продукт: майже на третину подорожчав за тиждень

В Україні за останній тиждень різко зросла ціна на цибулю. На українських ринках і в супермаркетах ціна піднялася майже на третину.

Фахівці назвали причини різкого подорожчання і попередили, що скоро ціна може знову впасти. Про це повідомили в програмі " Сніданок 1+1 ".

Ціна на цибулю від виробника різко злетіла буквально за один тиждень. Зовсім нещодавно цибулю продавали по 6,5 гривні за кілограм, а зараз вже хочуть 8 гривень за кілограм.

Однак, якщо порівнювати з цінами минулого року, то цибуля подорожчала на 60%.

Фермери стверджують, що це тимчасове подорожчання і пов'язане воно з погодними умовами – багато дощів. Збір нового врожаю зараз призупинили.

Найближчим часом збір врожаю відновиться, і виробники очікують, що цибуля повторно впаде в ціні.

Експерти раніше повідомляли про те, що всі сезонні овочі та фрукти почнуть потроху опускатися в ціні до середини літа. Найнижчий рівень очікується з кінця липня до жовтня.

Основною причиною подорожчання і слабкого зниження цін фахівці називають погодні умови – пізня і холодна весна, велика кількість дощів, заморозки навесні.