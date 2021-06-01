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Ціни на овочі в Україні підуть вниз: коли це станеться

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Вівторок 01 червня 2021 13:30
Ціни на овочі в Україні підуть вниз: коли це станеться Фото: ціни на овочі в Україні знизяться (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні скоро знизяться ціни на овочі, які зараз є захмарними. При цьому експерти кажуть, що сезонне подешевшання цього року затримується через холодну весну.

Про це пише ukraina24.

Економіст Олег Пендзін розповів, чому в цьому році овочі падають в ціні пізніше, ніж це відбувається зазвичай. Зокрема, він повідомив, коли чекати прийнятних цін на молоду картоплю.

"Сьогодні імпортна картопля дешевше тієї, що вирощується в Україні. Правда, треба розуміти, що така ситуація буде недовго. Як тільки у нас з'явиться молода картопля з відкритого ґрунту з півдня України або Закарпаття, то ми відразу побачимо, на скільки ціна впаде... Потім ціна на українські овочі стабілізується і піде вниз", - заявив експерт.

Пендзін також розповів, коли чекати зниження цін на ці продукти харчування, і що буде з цінами на овочі влітку.

"Це (зниження ціни. - Ред.) у нас, як правило, припадає на кінець травня - початок червня. Але в цьому році у зв'язку з холодною весною це затягнеться приблизно до середини червня, коли прийдуть овочі з відкритого грунту, що дозволить побачити стрімке падіння цін", - додав він.

А найнижчий рівень цін на овочі очікується в липні-серпні і триватиме це до вересня-жовтня.

Раніше ми писали, що в Україні на 20% злетять ціни на базові весняні продукти.

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