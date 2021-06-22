Українці залишилися цього року без черешень: ціни просто космічні

Черешень за доступними цінами українці швидше за все не побачать. І експерти прогнозують таку ж ситуацію і з грушами. Несприятливі погодні умови стали основною причиною неврожаю й останній раз таке було близько 10 років тому.

Що сталося з черешнями і яка зараз ціна у улюблених ягід, розповіли експерти в ефірі " Сніданок 1+1 ".

За словами фахівців, дефіцит черешні виник через несприятливі погодні умови. Весняні заморозки та рясні дощі в Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях призвели до того, що черешень майже немає.

На ринках і в магазинах України черешня в продажу з'являється, проте ціна за кілограм просто космічна. В середньому кілограм черешні коштує від 100 до 120 гривень.

Як повідомляють нам жителі західних областей, там ціна набагато вище. На ринку можна знайти від 150 гривень за кілограм, а в супермаркетах і магазинах – від 180 до 200 гривень за кілограм.

Фахівці стверджують, що ціни найближчим часом знижуватися не будуть, оскільки черешні дуже мало і сезон скоро закінчиться.

Крім того, подібна ситуація може виникнути й з урожаєм груш у 2021 році. Вони також сильно постраждали через погодні умови та весняні заморозки.

Економісти прогнозують, що ціни на вишню, абрикоси, персики та сливи в цьому році теж будуть "кусатися" – очікується подорожчання в середньому на 15%.