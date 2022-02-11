Вчені назвали хліб, який допомагає зменшити жир на животі

Жир на животі, який також відомий як вісцеральний жир, може збільшити ризик хронічних ускладнень, тому вкрай важливо його зменшити. Нове дослідження, припускає, що проста заміна хліба може завдати вирішального удару по жиру на животі.

Про це повідомляє видання Express .

Експерти кажуть, що навіть прості дієтичні зміни можуть мати велике значення у формуванні вашої фігури.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Plant Foods for Human Nutrition, Заміна рафінованого пшеничного хліба на цільнозерновий пшеничний хліб може позбавити вас від жиру на животі.

Як проводилося дослідження

У дослідженні, проведеному в Японії, вивчався вплив споживання цільного зерна пшениці на параметри вісцерального жиру. У ньому брали участь 50 японців.

Протягом 12 тижнів одній групі людей давали цільнозерновий пшеничний хліб, а другій - рафінований пшеничний хліб.

Зразки крові брали щошостого тижня, а також робили комп'ютерну томографію, яка використовує рентгенівські промені і дозволяє докладно побачити зображення внутрішньої частини тіла.

Жир на животі (фото: pixabay.com)

Що з'ясували вчені

У групи людей, яка вживала цільнозерновий пшеничний хліб, спостерігалося зниження кількості вісцерального жиру. У той час як у тих, хто їв рафінований пшеничний хліб не відбулося істотних змін.

Таким чином дослідники прийшли до висновку, що дієта з цільнозернового пшеничного хліба призвела до значного і безпечного зниження вісцерального жиру з індексом маси тіла ≥ 23 кг/м2.

За словами вчених, дієта з цільнозернового пшеничного хліба може сприяти запобіганню ожиріння через вісцеральний жир.

Хліб з цільнозернової пшениці сприяє зменшенню жиру на животі (фото: pixabay.com)

Чим пояснюється цей ефект

Дослідники не встановили, чому хліб з цільнозернової пшениці сприяє зменшенню жиру на животі, але він є джерелом розчинної клітковини.

Варто зазначити, що клітковина, особливо розчинна клітковина, сприяє зниженню ваги.

"Тримайтеся подалі від оброблених цукрів і складних вуглеводів. Замість цього спробуйте включити в свій раціон велику кількість розчинних харчових волокон, таких як насіння льону, авокадо, ожина і брюссельська капуста", - заявили вчені.

За їхніми словами, це пов'язано з тим, що розчинна клітковина поглинає воду і утворює гель, який допомагає уповільнити проходження їжі через травну систему.

Це допомагає вам довше відчувати себе ситим, тому в кінцевому підсумку ви їсте менше, і не перекушуєте.