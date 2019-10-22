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В Україні зростуть ціни на соціальні продукти: що подорожчає найбільше

STYLERЖиття    22.10.2019 - 18:58
В Україні зростуть ціни на соціальні продукти: що подорожчає найбільше
Ціни на продукти в Україні (колаж: РБК-Україна)

Ціни на деякі продукти з соціального кошика зміняться до кінця року

Ціни на продукти з соціального кошика зміняться вже до кінця 2019 року. Тим не менше, ряд продуктів залишиться в тій же ціновій категорії, оскільки їх вартість вже зрівнялася з європейською, і дорожчати далі нікуди.

Варто відзначити, що українці вже давно звикли до постійного зростання цін на хліб, молочку та інші продукти. Так, вже багато років зміна цін на хлібобулочні вироби не викликає бувалого ажіотажу.

Але різкі коливання цін, наприклад на цибулю і капусту, як було навесні цього року, або ж картоплі в серпні 2019, все ще викликає гостру реакцію громадськості.

В Україні зростуть ціни на соціальні продукти: що подорожчає найбільше

Ціни на продукти в Україні (фото: sfs.gov.ua)

До кінця цього року експерти очікують зльоту ціни на традиційний український продукт, що викликає ажіотаж нарівні з картоплею. Економіст Олег Пендзин прогнозує гречку по 30 гривень, пише Сегодня.

Це пов'язано з тим, що її мало засіяли в цьому році.

"Найбільше подорожчає гречка, тому що її мало засіяли, всього 40% від минулорічних площ, тому до січня можемо побачити ціну і по 30 грн/кг, - говорить експерт.

Крім того, за прогнозами аналітиків очікується зростання цін на хліб та інші крупи. А ось вартість молочних і м'ясних продуктів в Україні вже стабілізувалася, зрівнявшись з європейською.

"Подорожчати вони (молочка і м'ясо. - Ред.) можуть не більш ніж на рівень інфляції, інакше в Україну піде імпортна продукція", - говорить експерт.

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