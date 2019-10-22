В Украине вырастут цены на социальные продукты: что подорожает больше всего

Цены на продукты в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Цены на некоторые продукты из социальной корзины изменятся к концу года

Цены на продукты из социальной корзины изменятся уже к концу 2019 года. Тем не менее, ряд продуктов останется в той же ценовой категории, поскольку их стоимость уже сравнялась с европейской, и дорожать дальше некуда.

Стоит отметить, что украинцы уже давно привыкли к постоянному росту цен на хлеб, молочку и другие продукты. Так, уже много лет изменение цен на хлебобулочные изделия не вызывает бывалого ажиотажа.

Но резкие колебания цен, к примеру на лук и капусту, как было весной этого года, или же картофеля в августе 2019, все еще вызывает острую реакцию общественности.

Цены на продукты в Украине (фото: sfs.gov.ua)

До конца этого года эксперты ожидают взлета цены на традиционный украинский продукт, вызывающий ажиотаж наравне с картофелем. Экономист Олег Пендзин прогнозирует гречку по 30 гривен, пишет Сегодня.

Это связано с тем, что ее мало засеяли в этом году.

"Больше всего подорожает гречка, потому что ее мало засеяли, всего 40% от прошлогодних площадей, поэтому к январю можем увидеть цену и по 30 грн/кг, - говорит эксперт.

Кроме того, по прогнозам аналитиков ожидается рост цен на хлеб и другие крупы. А вот стоимость молочных и мясных продуктов в Украине уже стабилизировалась, сравнявшись с европейской.

"Подорожать они (молочка и мясо. - Ред.) могут не более чем на уровень инфляции, иначе в Украину пойдет импортная продукция", - говорит эксперт.