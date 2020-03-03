Українським студентам приготували неприємний сюрприз: що відомо

Студентів в Україні чекає неприємний сюрприз (фото: РБК-Україна)

Українським студентам затримують виплату стипендій

Українських студентів на початку березня чекає зовсім неприємний сюрприз. Справа в тому, що стипендію за лютий учні вузів отримають на місяць пізніше. Це стосується не всіх вчених закладів, але деяких з них. Про це повідомляють в Міністерстві освіти і науки.

Студенти, кому не прийшли виплати у лютому, повинні отримати в наступному місяці, березні.

При цьому в Міністерстві зазначили, що така ситуація стосується тільки тих закладів, де нараховують стипендії після 17 числа кожного місяця. В інших вузах всі виплати студенти отримали вчасно.

"Безумовно, будь-які затримки обов'язкових виплат, зокрема академічних або соціальних стипендій, є неприйнятними, тому ми сподіваємося на якнайшвидше врегулювання цього питання", - повідомляє МОН.

Нагадаємо, на даний момент мінімальна академічна стипендія становить 490 гривень для студентів навчальних закладів професійної освіти і 1300 гривень – для тих, хто навчається в університетах.

Як раніше повідомлялося, комітет парламенту з гуманітарної та інформаційної політики рекомендує прийняти за основу законопроект про внесення змін у закон про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в частині підвищення стипендій та щорічної допомоги.