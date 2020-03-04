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В українських школах змінять стандарт базової освіти: усі подробиці

STYLERЖиття    04.03.2020 - 21:08
В українських школах змінять стандарт базової освіти: усі подробиці
В Україні змінять стандарт базової освіти (Ілюстративне фото: mon.gov.ua)

Новий стандарт базової освіти в Україні винесли на обговорення

В Україні розробили новий державний стандарт базової середньої освіти. Перед тим, як ініціативу впровадять у школах, проект винесли на громадське обговорення.

Мова йде про держстандарти для учнів 5-9 класів. У прес-службі міністерства освіти і науки зазначили 4 березня, що новий стандарт стане органічною частиною реформи "Нова українська школа", яка вже у 2022 році торкнеться базової середньої освіти.

За словами глави відомства Анни Новосад, була змінена форма документа - тепер вчителі мають дуже конкретні вимоги до того, що учень повинен знати.

Водночас педагогам залишили "повну свободу у виборі навчальних інструментів".

Документ опублікований на сайті МОН. Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 31 березня в письмовому вигляді та електронною поштою за адресами: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м.. Київ, 01135, e-mail: dergstandart@gmail.com.

Державний стандарт встановлює вимоги до компетентності, якими повинні оволодіти учні середньої школи (5-9 класи). До таких компетенцій відносяться:

  • математична,
  • екологічна,
  • інформаційно-комунікаційна,
  • культурна,
  • вільне володіння державною мовою,
  • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами,
  • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій,
  • інноваційність,
  • навчання впродовж життя,
  • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, моралі, справедливості, рівності, свободи, прав людини, добробуту та здорового способу життя, нетерпимості до проявів корупції,
  • підприємливість та фінансова грамотність

Державний стандарт також є основою для розробки типових та інших освітніх програм.

Базовий навчальний план, який пропонує Держстандарт, визначає загальний обсяг навчальної навантаження учнів і дає уявлення про зміст і структуру базової загальної середньої освіти. Він встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання, визначає граничне тижневе навантаження і загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями.

У МОН додали, що базовий навчальний план буде використовуватися при розробці типових та інших освітніх програм.

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