В Україні випустять колекцію монет у вигляді ромба

В Україні випустять нову колекцію монет "Пектораль", номіналом 10 гривень. З чотирьох монет, які будуть входити в колекцію, можна буде зібрати ромб – Пектораль.

Як повідомляється на сайті Національного Банку України, 23 грудня в обіг випустять Набір пам'ятних срібних монет. Ці монети присвячені унікальному шедевру давнього ювелірного мистецтва з незвичайними образами з життя і міфології скіфів – золотій нагрудній прикрасі скіфського царя.

В Україні випустять колекцію монет "Пектораль"

З чотирьох монет, кожна з яких символізуватиме різні елементи, можна буде зібрати єдиний ромб – Пектораль. Аверси усіх монет будуть різні, а реверс буде складати єдину композицію. Пектораль має форму місяця і складається з трьох ярусів: нижній — звірі, середній — квіти, верхній — люди.

В Україні випустять колекцію монет "Пектораль"

Монети викарбувані зі срібла 925 проби. Вага кожної монети – 31,1 г (1 унція). Габарити монети – 38, 6 мм. Тираж цих монет складе 4000 штук.

У продаж унікальні монети надійдуть не раніше січня-лютого 2020 року, коли буде викарбувано повністю весь тираж. На даний момент вартість усієї колекції поки не відома.

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