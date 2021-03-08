Гороскоп Таро: кому пощастить, а кого чекає невдача цього тижня

З'явився гороскоп Таро з 8 по 14 березня для всіх знаків Зодіаку. Кому пощастить, кого чекає удача, а кому краще на цьому тижні поберегтися і не очікувати подарунків від долі?

Про це ви дізнаєтеся в свіжому тароскопі від Вікторії Павлюченко (Море Тетіс) .

Овен

На жаль, на цьому тижні Овнам може не вистачати сміливості і енергії, щоб, як звичайно, стрімко рухатися вперед. Краще зачаїтися на час і накопичити сили, які вже до кінця тижня дуже знадобляться!

Телець

Для Тельців тиждень очікується сприятливий. З'явиться можливість не тільки зміцнити своє матеріальне становище, але й любовні пута. Однак пам'ятайте, що для досягнення успіху вам протипоказані лінь і песимізм. Щастя і гроші з неба не впадуть і доведеться докласти зусиль!

Близнюки

На цьому тижні все залежить від вас, дорогі Близнюки. Наскільки ви будете сміливими, заповзятими та рішучими. Не розраховуйте на чиюсь допомогу, дійте стрімко, покладаючись на власні досвід і інтуїцію, і удача обов'язково посміхнеться вам!

Рак

Перш, ніж щось робити на цьому тижні, Ракам варто сім раз все обміркувати і ні в жодному разі не прорахуватися навіть у дрібницях — безтурботність може спричинити серйозні наслідки. Постарайтеся якомога чіткіше спланувати тиждень і проявіть педантичність у всьому!

Лев

Тиждень дуже прихильний до Левів. Схоже, вам вдасться реалізувати свої прагнення, і, як результат, вас чекає нова сходинка по кар'єрній драбині і перемоги на любовному фронті. Не пропустіть свій шанс!

Діва

Дівам доведеться потрудитися втриматися на плаву — на цьому тижні може все валитися з рук. По можливості зменшіть оберти — ви на межі! Використовуйте цей період для неспішних роздумів, винесення уроків і переоцінки цінностей.

Терези

На цьому тижні Терезам доведеться багато працювати. Навіть якщо відчуваєте, що ще трохи, і ваші сили вичерпаються, не поспішайте відмовлятися від роботи, її легко втратити! Постарайтеся розумно розпланувати свій час і відразу беріться за головне. Незабаром ваші зусилля увінчаються успіхом!

Скорпіон

Цей тиждень ваш, Скорпіони! Однак не поспішайте радіти, так як саме на вас може бути покладена відповідальність за долю близької людини. І ваше основне завдання — приділити максимум уваги близьким, і при необхідності допомогти словом чи ділом.

Стрілець

Від Стрільців на цьому тижні буде потрібно чимало фантазії. Не соромтеся підходити творчо до будь-якої справи, за яку б ви не взялися. Міняйтеся, шукайте нові шляхи для реалізації своїх ідей, проявляйте активність і не відмовляйтеся від нових знайомств — вони можуть виявитися дуже корисними!

Козеріг

Козерогам на цьому тижні можна порадити бути максимально активними і ні в якому разі не сидіти на одному місці! Подорожуйте, обзаведіться зв'язками, вбирайте нову інформацію. Чим більше у вас виявиться друзів, тим міцніше буде ваше соціальне становище!

Водолій

На цьому тижні Водоліям може знадобитися кинути всі свої сили на зміцнення сім'ї та відносин. Використовуйте будь-яку можливість для спілкування з близькими, не скупіться на прояв любові і турботи. Але разом з тим не оминіть увагою і назріваючі професійні зміни!

Риби

Рибам краще провести цей тиждень в певній самоті. Це зовсім не означає повного відлюдництва, відходу від справ і зведення всіх контактів на ні. Просто приділіть більше часу собі і своїй душі, вивчаючи і розкриваючи її багатства!