33 млн грн. В Україні виграли найбільший джекпот національної лотереї
Фото: гаманець з грошима (pexels)
В суботу, 6 березня, онлайн-гравець зірвав найбільший джекпот України - понад 33 мільйони гривень. З лототроном зійшлось шість цифр.
Про це повідомляється на сайті Української національної лотереї.
Щасливчик виграв 33 032 000 гривень.
Він придбав багатотиражний білет Супер Лото зранку 4 березня на шість полів і п'ять розіграшів поспіль.
Нагадаємо, в червні 2020 року українець виграв головний приз Великої гри одній з лотерей розміром 900 тисяч гривень.
Раніше "РБК-Україна" писало про те, як і чому АМКУ може блокувати регулювання лотерейного бізнесу.
Нагадаємо також, що фінансовому комітету Верховної ради не дозволили формування Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Верховна рада провалила відповідний законопроект №4351-1.