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Киянам розповіли про тарифи на тепло: скільки будемо платити

STYLERЖиття    26.10.2019 - 16:03
Киянам розповіли про тарифи на тепло: скільки будемо платити
Тарифи на опалення 2019 - які будуть ціни на тепло (ілюстративне фото: Віталій Носач)

Тариф, найімовірніше, залишиться таким же, яким був раніше

Тарифи на опалення 2019 в Києві змінюватися не будуть. Про це на брифінгу повідомив Петро Пантелєєв - заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначив Пантелєєв, Київ починає цей сезон із таким тарифом, який був раніше. В той же час є питання щодо постанови Кабінету міністрів, який передбачає граничні тарифи.

Крім того, заступник голови повідомляє, що хотів би прояснити формальну сторону цього питання.

Киянам розповіли про тарифи на тепло: скільки будемо платитиЦіни на тепло в Києві (фото: pixabay.com)

"Граничний тариф 1400 грн затверджений на послугу з постачання теплової енергії. Сьогодні існують тарифи на послуги з централізованого опалення. У Києві це 1654 грн. Це різні речі, їх неможливо порівнювати. Це питання буде розглядатися в судах", - сказав він.

Раніше ми писали про введення нових правил отримання держвиплат.

Також повідомлялося, що українцям посилять покарання за борги по комуналці.

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