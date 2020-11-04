В Україні введуть додаткові виплати і звільнять від комуналки: кого торкнеться

Нарахування соціальної допомоги в Україні (колаж: РБК-Україна)

Влада хоче частково звільнити від оплати комунальних деякі соціальні групи

В Кабміні прийняли законопроєкт, згідно з яким сім'ям загиблих і постраждалих в АТО та ООС будуть нараховуватися спеціальні виплати. Також часткове звільнення від сплати комунальних платежів чекає на окремі соціальні групи. Які доплати затвердили в Кабміні – читайте нижче.

Як повідомляється, в межах соціальних нормативів частково звільняються від сплати комунальних платежів ті, хто має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (мова йде про Героїв України, Героїв соціалістичної праці та повних кавалерів ордена Трудової Слави). Подробиці опублікували у виданні OBOZREVATEL.

З першого серпня в Україні направлять щомісячну адресну допомогу до пенсійної виплати непрацездатним членам сімей добровольців, загиблих під час участі в АТО/ООС. Допвиплати нараховуються також в разі втрати годувальника або до призначеної дітям державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

"Розмір виплат одному члену сім'ї повинен становити не менше 7800 грн, на двох і більше членів сім'ї – не менше 6100 гривень кожному", – пояснюють в Мінсоці.

Хто і скільки повинен доотримати:

1) особи, які належать до категорії 1:

з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

особам з інвалідністю I групи – 474,5 0 грн;

особам з інвалідністю II групи – 379,6 0 грн;

особам з інвалідністю III групи – 284,7 0 грн;

для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

особам з інвалідністю I групи – 341,64 грн;

особам з інвалідністю II групи – 227,76 грн;

особам з інвалідністю III групи – 170,82 грн;

2) особи, які належать до категорій 2-4:

особам, які належать до категорії 2 – 170,82 грн;

особам, які належать до категорії 3 – 113,88 грн;

особам, що належать до категорії 4 – 56,94 грн;

3) діти з інвалідністю, а також хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 170,82 грн

Нагадаємо, що у березні 2021 року надбавка для українських пенсіонерів після осучаснення складе в середньому 11%. Підвищення торкнеться близько 10 мільйонів осіб. Однак частина пенсіонерів отримає незначне підвищення або ж їх пенсії не зміняться.

Раніше ми писали про те, які документи потрібні пенсіонерам, щоб оформити доплати.

Також ми повідомляли, що щомісячні доплати пенсіонерам у віці 80+ (500 грн) продовжать і наступного року, а ось "бонус" тим, кому за 75 (400 грн) перенесли на липень 2021-го.