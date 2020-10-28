Пенсіонерів в Україні чекають доплати: які документи потрібні для отримання

Пенсії в Україні підвищать у грудні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Пенсіонерам розповіли, що в деяких випадках для перерахунку пенсій потрібні додаткові документи

Пенсіонерам у грудні 2020 перерахують мінімальну та максимальну пенсії підвищаться та доплати за надстаж. Але в окремих випадках отримання доплати може вимагати додаткових документів.

Як пише АіФ з посиланням на газету "Пенсійний кур'єр", в ПФУ пояснили, чи можуть родичі та довірені особи принести документи за пенсіонера. Адже багато пенсіонерів не можуть зробити це в електронному вигляді, а в умовах карантину їм краще відсидітися вдома.

Відповідно до пункту 1 "Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій", заяву про призначення пенсії непрацюючим особам пенсіонер подає особисто або через довірену особу. У цієї довіреної особи повинна бути нотаріально засвідчена довіреність.

Це означає, що за наявності довіреності, оформленої за всіма правилами, родичі пенсіонера можуть звернутися в Головне управління ПФУ із заявою про призначення пенсії за віком. Вони ж можуть принести всі потрібні документи.

Зазначимо, що з 1 грудня 2020 року мінімальна пенсія буде підвищена до 1769 грн (+57 грн), максимальна складе 17 690 грн (+570 грн).

На таку надбавку можуть розраховувати ті пенсіонери, чиї виплати залежать від розміру мінімальної пенсії. У Мінсоцполітики кажуть, що грудневе підвищення торкнеться 30% (понад 3 млн) пенсіонерів. Сюди входять інваліди війни, інваліди ЧАЕС, учасники бойових дій, шахтарі та інші.

Крім того, за кожен рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії. Тобто за кожний додатковий рік до пенсії нарахують ще по 1,76 грн (замість 1,71).

Раніше ми писали, що українцям будуть по-новому нараховувати пенсії в 2021 році. Стало відомо, що зміниться.

Нагадаємо, що щомісячні доплати пенсіонерам у віці 80+ (500 грн) продовжать і наступного року, а ось "бонус" тим, кому за 75 (400 грн) перенесли на липень 2021-го.