Чи будуть забирати в українців квартири за борги: відповідь експерта
В Україні за заборгованості по комуналці колектори можуть навіть конфіскувати квартиру. Але в законодавстві такі компенсаційні заходи не прописані. Таку думку висловив економіст Андрій Новак, коментуючи зростання боргів українців за послуги ЖКГ.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна".
За словами експерта, жоден кредитор не має права забрати квартиру за борги.
"Забирати майно через борги - це неприпустимо, цього немає ніде в законах, що будь-який кредитор може забрати майно - або квартиру, або будинок - через якийсь борг. Це виключено", - підкреслив він.
Новак також дав пораду позичальникам, які мають борги, укласти договір про реструктуризацію.
"Це ваш захист як мінімум на період реструктуризації. Ви повинні намагатися виплачувати цей борг. Але питання - звідки? Ми розуміємо, що за останній рік українці не стали багатшими, грошей не стало більше. Навпаки - набагато менше", - сказав експерт.
За словами адвоката Віри Струкової, втратити квартиру неплатник за комуналку ризикує, якщо борг перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати - зараз в Україні це 100 тисяч гривень.
Нагадаємо, минулої зими під Харковом пенсіонерку вигнали з квартири за комунальні борги на суму понад 20 тисяч гривень.