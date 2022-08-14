В Україні відновлять роботу магазини відомих брендів: де і коли

Як вже відомо, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's вирішила знову відкрити заклади в нашій країні.

Компанія вводить поетапний план відновлення роботи частини ресторанів в Києві і в західних областях протягом декількох місяців.

"Крім МакДональдза в Україні вже відкрилося багато інших брендів, які, можливо, зробили це не так гучно. На початку липня відкрився Adidas, і це залишилося поза увагою ЗМІ. Це була знакова подія зокрема й для МакДональдза", - зазначає експерт.

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Гаврюшин додав, що ще не відновили свою роботу не так багато брендів: польські, турецькі бренди вже повернулися на ринок України.

"Фактично, серед тих, хто ще не відновив свою роботу, перебувають бренди компанії Ditex: Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti та H&M. Це останні великі компанії, що не працюють в Україні", - розповів він.

За словами голови Української ради торгових центрів, основним критерієм, який гальмує повернення цих компаній на український ринок, є бюрократія.

Що стосується планів про відкриття торгових точок іноземних торгових мереж, це очікується до кінця року.

"Я вважаю, що ще цього року, цього сезону нас чекають цікаві відкриття і компанії, які ще не відкрилися, можуть цього року відновити свою роботу. Спочатку це стосуватиметься Києва та регіонів, де не ведуться активні бойові дії", - говорить експерт.

Разом з тим Гаврюшин звернув увагу, що призупинення діяльності на ринку України іноземних компаній сприяє зміцненню вітчизняних.

"Це відбувалося ще в 2014-2015 роках, коли була можливість українським компаніям зайти на ринок. Були достатньо сприятливі умови та цікаві місця для розміщення. Як тоді, так і зараз вони використовують цей момент для розвитку своїх мереж", - пояснив він.

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Гаврюшин також розповів про дослідження збитків українського рітейлу і торгових центрів, яке проводила його організація:

Дані показують, що зараз в Україні пошкоджено 27 торгових центрів і сума прямого збитку становить близько 400 мільйонів доларів. А ось непрямі збитки ж перевищили 1 мільярд доларів.

"Що стосується українського рітейлу, то ми вважали, що 300 найбільших українських компаній, що мають близько 30 тисяч магазинів, втратили близько 3 мільярди доларів", - розповів Гаврюшин.