ua ru
Пн, 25 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Adidas відновлює роботу в Україні. В яких містах відкрились магазини

Новость на русском →
Україна, Понеділок 25 липня 2022 17:20
Adidas відновлює роботу в Україні. В яких містах відкрились магазини Фото: Adidas відновлює роботу в Україні (GettyImages-1228982732)
Автор: Ілона Свиридова

Після повномасштабного вторгнення Adidas був вимушений закрити всі торгові точки в Україні через безпекову ситуацію. Хоч війна триває і далі, магазини почали поступово відкриватись та працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Асоціації рітейлерів України.

Натепер вже функціонують магазини за наступними локаціями:

  • дисконт-центр у ТРЦ Spartak, Львів;
  • на вулиці Шевченка, 5, Львів;
  • у ТЦ Global UA, Житомир;
  • на вулиці Петефі, 5, Ужгород.

Також відновив свою роботу інтернет-сайт мережі.

Чи планується відкриття магазинів Adidas у Києві, наразі не відомо. До початку повномасштабного вторгнення у столиці працювало 18 магазинів.

“Поки що конкретна інформація відсутня”, - відповіли у компанії.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало, коли популярні бренди повернуться в Україну. Серед іншого мова йшла і про McDonalds.

Нещодавно в Україні відновила свою роботу популярна мережа ресторанів Hesburger. У столиці було відкрито чотири торгових точки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
магазины Війна в Україні
NEWS
Польща надала Україні танки PT-91 Twardy
Польща надала Україні танки PT-91 Twardy
DAILY
Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні