Мережа ресторанів Hesburger відновила роботу в Україні
Фінська мережа ресторанів швидкого харчування Hesburger знову відновила роботу своїх точок у Києві. Відкрито чотири заклади у столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
"Рішення відкрити наші ресторани ми ухвалили на прохання менеджерів ресторанів. За словами співробітників, наші клієнти сподівалися, що ресторани відкриються", - сказала генеральний директор Hesburger Карі Салмела.
Усі сім ресторанів Hesburger в Україні було закрито навесні, коли розпочалося військове вторгнення РФ. Чотири ресторани вже розпочали роботу, а решта трьох почне працювати пізніше.
У ресторанах Hesburger в Україні працює близько 100 людей.
У компанії зазначили, що не переставали платити зарплату співробітникам в Україні протягом усього часу, коли ресторани закрили.
Як повідомлялось, найближчим часом McDonalds може відновити свою роботу в Україні.
Додамо, в ЗМІ також з'явилася інформація, що мережа розраховує відновити роботу в Україні вже з серпня.
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