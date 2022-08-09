Арештовані корпоративні права ТРЦ "Ocean Plaza" передали до АРМА

В управління АРМА передано арештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн гривень. Мова йде, Зокрема, й про один із найбільших ТРЦ в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Андрія Костіна.

Зазначимо, джерела РБК-Україна у правоохоронних органах повідомили, що мова йде про торговельно-розважальний центр "Ocean Plaza".

Як повідомляє генпрокурор, серед його кінцевих бенефіціарних власників - громадяни Росії з близького оточення глави Кремля Володимира Путіна.

Слідство встановило, що гроші, отримані від діяльності торговельно-розважального центру перераховувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян РФ.

Після чого ці кошти використовували, в тому числі, для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для російських збройних сил.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що один із найбільших торговельно-розважальних центрів в Києві "Ocean Plaza" остаточно закрився. До цього, після 24 лютого, ТРЦ призупиняло роботу.

Додамо, що в ЗМІ пов'язували можливе закриття ТРЦ через те, що контрольний пакет акцій "Ocean Plaza" належить російському бізнесменові та близькому другові російського президента Володимира Путіна - Аркадію Ротенбергу.

При цьому нещодавно з'явилася інформація, що "Ocean Plaza" все ж збирається відновити свою роботу.

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