Вирішив виховати: у Києві водій маршрутки влаштував жорстку бійку (відео)

Водії маршруток влаштували бійку в Києві - подробиці і відео

Маршрутники влаштували кулачний бій на очах у всіх

У Києві водій маршрутки під номером 212 влаштував дебош на очах у пасажирів, коли його "підрізав" водій іншого авто. Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Маршрутчика, з людьми в середині, на дорозі "підрізав" водій білого бусика #Mercedes. Ну, маршрутник не розгубився, наздогнав і почав виховувати. Тоді обидва зупинилися і влаштували кулачний бій", - написано в повідомленні.

Водії маршруток влаштували бійку в Києві - подробиці і відео

Підписникам дана ситуація здалася смішною, вони зазначили, що подібні ситуації відбуваються не вперше, а тому дивуватися нічому:

Ось це поворот!

Це за окрему плату або входило у вартість проїзду?

Ліцензії на перевезення видає Віталька? За якими, цікаво, критеріями визначають перевізника? Бокс?

А хто переміг?

Зупиніть землю...

Деруться як леви.

Як тобі таке, Ілон Маск?

На маршрутці повинна бути табличка: "Можна заходити з попкорном".

Водії маршруток влаштували бійку в Києві - подробиці і відео