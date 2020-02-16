ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вирішив виховати: у Києві водій маршрутки влаштував жорстку бійку (відео)

STYLERЖиття    16.02.2020 - 09:55
Вирішив виховати: у Києві водій маршрутки влаштував жорстку бійку (відео)
Водії маршруток влаштували бійку в Києві - подробиці і відео

Маршрутники влаштували кулачний бій на очах у всіх

У Києві водій маршрутки під номером 212 влаштував дебош на очах у пасажирів, коли його "підрізав" водій іншого авто. Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Маршрутчика, з людьми в середині, на дорозі "підрізав" водій білого бусика #Mercedes. Ну, маршрутник не розгубився, наздогнав і почав виховувати. Тоді обидва зупинилися і влаштували кулачний бій", - написано в повідомленні.

Водії маршруток влаштували бійку в Києві - подробиці і відео

Підписникам дана ситуація здалася смішною, вони зазначили, що подібні ситуації відбуваються не вперше, а тому дивуватися нічому:

  • Ось це поворот!
  • Це за окрему плату або входило у вартість проїзду?
  • Ліцензії на перевезення видає Віталька? За якими, цікаво, критеріями визначають перевізника? Бокс?
  • А хто переміг?
  • Зупиніть землю...
  • Деруться як леви.
  • Як тобі таке, Ілон Маск?
  • На маршрутці повинна бути табличка: "Можна заходити з попкорном".

Вирішив виховати: у Києві водій маршрутки влаштував жорстку бійку (відео)

Водії маршруток влаштували бійку в Києві - подробиці і відео

В українському літаку пасажира мало не вбили за пияцтво: вибили зуби і били по голові Бійка в аеропорту Запоріжжя з прикордонниками: спливли несподівані подробиці (відео)
Новини України бійка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся