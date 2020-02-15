Нові штрафи для водіїв: як будуть карати порушників ПДР

Штрафи для водіїв у 2020 році (Колаж РБК-Україна)

Водіїв каратимуть за порушення ПДР дуже суворо

В Україні неприємний сюрприз приготували для українських водіїв. У 2020 році штрафи за деякі порушення піднімуться в кілька разів. Підвищення штрафів ініціювали в МВС, бо тотальне недотримання правил дорожнього руху є головною причиною величезної кількості аварій і смертей на дорогах України.

Раніше штрафи за серйозні порушення правил дорожнього руху коливалися в межах 250 -500 гривень і такі невеликі суми не надавали серйозного впливу на водіїв. У 2020 році МВС планує збільшити штрафи за такі порушення:

Перевищення максимально дозволеної швидкості більш ніж на 50 км/год – 3400 гривень (було 510 гривень)

Залишення місце ДТП – 3400 гривень (було 255 гривень) + передбачити можливість позбавлення прав на керування транспортними засобами на строк 6 місяців

Керування автомобілем особою, яка не має на це права – 10 200 гривень (було 510 гривень)

За автомобіль з порушенням митних правил – від 85 до 170 тисяч гривень. За використання авто на євробляхах в комерційних цілях – штраф 34 тисячі гривень.

За перевезення дітей без автокрісел – перший штраф 510 гривень, за повторне порушення протягом одного року – 850 гривень.

Додатково хочуть знизити поріг перевищення швидкості, з якого настане адміністративна відповідальність – до 10 км (Зараз це 20 км).

Водіння автомобіля в нетверезому вигляді – 10 200 гривень та позбавлення прав на рік. Повторний штраф протягом 5 років – 40 200 гривень та позбавлення прав на 10 років.

Крім того, на дорогах України у 2020 році повинна заробити система фото і відеофіксації перевищення швидкості.

Порушення правил зупинки та стоянки автомобілів на місці для електрокарів, а також створення перешкод водіїв таких авто – штраф від 340 до 510 гривень.