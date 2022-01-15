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В Україні вдвічі злетіли ціни на один з найпопулярніших овочів: скільки коштує

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Субота 15 січня 2022 16:20
В Україні вдвічі злетіли ціни на один з найпопулярніших овочів: скільки коштує Ціни на моркву зросли (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні ціни на моркву ще напередодні новорічних свят почали стрімко зростати. Однак, вартість овоча продовжує рости.

Про це повідомляє EastFruit.

За словами експертів, ціни ростуть, адже у багатьох місцевих виробників закінчуються запаси якісної моркви.

Ціни на моркву в Україні варіюються в межах 7-11 грн/кг залежно від якості, обсягу партії та регіону виробництва. Також від кінця грудня минулого року морква подорожчала у середньому на 19%.

Щобільше, внаслідок здорожчання сьогодні ціни на моркву в Україні в середньому у 2,2 раза вищі, ніж за аналогічний торішній період.

До того ж деякі фахівці вважають, що поточне здорожчання є тимчасовим, а більш активного зростання цін слід очікувати трохи ближче до кінця сезону.

В Україні вдвічі злетіли ціни на один з найпопулярніших овочів: скільки коштуєЦіни на моркву зросли (pixabay)

Користь моркви

Морква позитивно впливає на зір. Зокрема, це можливо шляхом вмісту в ньому вітаміну А і каротину. Через нестачу цих речовин у людини може утворитися куряча сліпота та інші захворювання, пов’язані з очима.

Морква є незамінним помічником для людей, страждають від цукрового діабету. Пацієнтам з таким діагнозом рекомендують їсти варену моркву, бо в ній на 34 відсотки більше антиоксидантів.

У моркві є здатність оновлювати клітини нирок і печінки, очищаючи їх. У овоча є жовчогінну та сечогінну дію. Вона може виводити пісок із сечового міхура і нирок, що робить її відмінним профілактичним засобом проти жовчнокам’яної хвороби.

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