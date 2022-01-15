В Украине вдвое взлетели цены на один из самых популярных овощей: сколько стоит
В Украине цены на морковь еще накануне новогодних праздников начали стремительно расти. Однако, стоимость овоща продолжает расти.
Об этом сообщает EastFruit.
По словам экспертов, цены растут, ведь у многих местных производителей заканчиваются запасы качественной моркови.
Цены на морковь в Украине варьируются в пределах 7-11 грн/кг в зависимости от качества, объема партии и региона производства. Также с конца декабря прошлого года морковь подорожала в среднем на 19%.
Более того, вследствие подорожания сегодня цены на морковь в Украине в среднем в 2,2 раза выше, чем за аналогичный прошлогодний период.
К тому же некоторые специалисты считают, что текущее подорожание является временным, а более активного роста цен следует ожидать чуть ближе к концу сезона.
Цены на морковь выросли (pixabay)
Польза моркови
Морковь положительно влияет на зрение. В частности, это возможно путем содержания в нем витамина А и каротина. Из-за недостатка этих веществ у человека может образоваться куриная слепота и другие заболевания, связанные с глазами.
Морковь является незаменимым помощником для людей, страдающих от сахарного диабета. Пациентам с таким диагнозом рекомендуют есть вареную морковь, потому что в ней на 34 процента больше антиоксидантов.
В моркови есть способность обновлять клетки почек и печени, очищая их. У овоща имеется желчегонное и мочегонное действие. Она может выводить песок из мочевого пузыря и почек, что делает ее отличным профилактическим средством против желчнокаменной болезни.
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