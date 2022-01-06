Названо продукти, які не можна зберігати разом: будуть швидко псуватися

Чим правильніше ви будете зберігати свої продукти, тим довше вони будуть зберігати свої корисні властивості. Зокрема, кожен овоч чи фрукт виділяє певні речовини, які згубно можуть впливати один на одного.

Так, існує кілька правил, які потрібно дотримуватись, аби продукти менше псувались, пише 5-Minute Crafts .

Деякі фрукти та овочі під час дозрівання виділяють етилен. Якщо зберігати продукти, які виділяють цей газ, поруч із продуктами, чутливими до нього, останні можуть зіпсуватися.

Які продукти виділяють етилен:

помідор;

картопля;

яблуко;

помідор;

авокадо;

банан;

диня;

полуниця;

ківі;

персик;

груша.

Які продукти не можна зберігати разом (5minutecrafts)

Які продукти чутливі до етилену:

цвітна капуста;

броколі;

морква;

болгарський перець та чилі;

баклажан;

гарбуз;

гриби;

цукіні;

цибуля;

зелень.

Важливо сирі та варені продукти зберігати в холодильнику окремо один від одного. Сирі продукти зберігайте нижче від готових.

Які продукти не можна зберігати разом (5minutecrafts)