Коли в Україні можуть забрати авто на штрафмайданчик: в поліції назвали підстави

Евакуація автомобілів (фото: РБК-Україна)

Водіям розповіли, коли можуть евакуювати автомобіль на штрафмайданчик

Водіїв попереджають про покарання за порушення ПДР та санкції за паркування в недозволеному місці - зокрема, евакуацію авто на штрафмайданчик. В Україні повернути свій транспорт можна тільки після того, як штраф, послуги евакуатора та самого штрафмайданчика будуть повністю оплачені.

Щоб не витрачати гроші й нерви, автовласникам докладно розповіли, в яких випадках інспектори мають право відвезти вашого "залізного коня".

До речі, паркінг у недозволену місці "обійдеться" приблизно в 2 тисячі гривень.

Патрульна поліція Києва на сторінці в Facebook надала список заборонених місць і пояснила процедуру повернення машини.

"Щоб уникнути неприємних сюрпризів, варто знати підстави евакуації та бути уважним і не порушувати ПДР", - йдеться в повідомленні.

В яких випадках авто можуть евакуювати

Якщо транспорт залишили на проїжджій частині на 2-й або 3-й смузі;

За паркування на залізничних переїздах, на трамвайних коліях, на естакадах, мостах, шляхопроводах та під ними, в тунелях;

Якщо машину залишили на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох сторін (крім випадків зупинки для надання переваги в русі);

Якщо припаркували на перехрестях та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїжджої частини за відсутності на ній пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга;

Якщо залишили на проїжджій частині, де відстань між суцільною лінією розмітки чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше ніж 3 м;

За паркування ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а за їх відсутності - ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;

При парковці ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;

Якщо залишили в місцях, де стає неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд авто, що зупинилося;

При парковці ближче 10 м від виїздів із прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

Коли авто черезсвоє розташування робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів;

При парковці на виділеній смузі для руху громадського транспорту;

При парковці на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці;

Якщо авто перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту в разі запровадження НС або у разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;

Якщо машина порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що вона блокує проїзд по двох або більше смугах руху;

Безпідставно на місцях, призначених для зупинки, стоянки, безоплатного паркування водіями з інвалідністю або водіями, які перевозять людей з інвалідністю;

Без законних підстав на місцях, призначених для зупинки, стоянки, паркування електромобілів До речі, в таких випадках будуть також штрафувати на суму до 510 гривень

Куди звертатися в Києві, якщо транспорт евакуювали на штрафмайданчик

Треба сплатити штраф, послугу евакуатора і штрафмайданчика. Для цього потрібно відвідати столичне управління патрульної поліції (вул. Народного Ополчення, 9). Біля входу встановлено термінал електронної черги. Потрібно взяти талончик і дочекатися своєї черги. Після цього автовласникові нададуть всі необхідні реквізити для оплати штрафу та послуг евакуації. Тільки після їх сплати можна забрати свій транспорт зі штрафмайданчика.

Додамо, що якщо власник авто з'явився на місці евакуації, де були присутні працівники Нацполіції, то він може звернутися до них. Якщо ці працівники евакуювали його автомобіль, то вони на місці виносять адмінпостанову за порушення ПДР і віддають копію акта про евакуацію.

Якщо ваше авто в Києві евакуювали інспектори з паркування - на терміналі натисніть "Евакуація КМДА".

Якщо ж машину "забрали" патрульні - потрібно натиснути "Адміністративна практика".

"Якщо ви не знаєте який підрозділ евакуював ваш транспортний засіб - зателефонуйте на службу 102, або на гарячу лінію патрульної поліції за номером (044) 287-82-82", - розповіли в патрульній поліції Києва.