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Кабмін збільшив соціальні виплати дітям-сиротам та дітям з інвалідністю

Новини » Суспільство     24.12.2019 - 13:39
Кабмін збільшив соціальні виплати дітям-сиротам та дітям з інвалідністю
Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Уряд підвищить соцвиплати в 2020 році

Кабінет міністрів України збільшив розмір допомоги на одну людину для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу правительства.

Відповідне рішення Кабмін прийняв на засіданні 24 грудня.

Згідно з рішенням 2020 року підвищиться розмір виплат таким категоріям:

  • розмір допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів - додатково понад 1000 грн/місяць на одну дитину;
  • розмір допомоги на дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів - додатково понад 3000 грн/міс на одну дитину;
  • грошове забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам підвищиться на 30% на кожну дитину - вихованців або прийомної дитини Таке забезпечення становить 1 прожитковий мінімум для дітей відповідного віку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд частково погасило заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. 23 грудня казначейство перерахувало 322 мільйони гривень на погашення заборгованості.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін запустив пілотний проект "Check", який дозволить використовувати безпаперові квитанції.

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