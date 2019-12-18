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Звідки взяти гроші? Зеленський сказав, коли збільшать пенсії

STYLERЖиття    18.12.2019 - 16:38
Звідки взяти гроші? Зеленський сказав, коли збільшать пенсії
Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Володимир Зеленський поспілкувався з пенсіонерами-аграріями Київської області

Президент України Володимир Зеленський розповів аграріям, коли в країні почнуть піднімати пенсії. Про це він повідомив під час візиту в село Красна Слобідка Київської області.

У ході робочої поїздки Володимир Зеленський обговорив поточні проблеми з аграріями, а після вирішив поспілкуватися з пенсіонерами, які також приїхали на зустріч з президентом.

Один з них поскаржився Зеленському, що у нього 40 років стажу роботи, а він отримує пенсію трохи вище мінімальної – всього 2,5 тисячі гривень. Він поцікавився у президента, коли пенсійні виплати почнуть збільшуватися.

"Пропрацював майже 40 років, з них 30 – у сільському господарстві. Хіба це пенсія? На неї можна прожити? І зараз працюю, спасибі Петру Володимировичу, що ще тримає нас", - звернувся пенсіонер до Зеленського.

"З пенсіями, зрозуміло, дуже складне питання. Дуже складне питання. За 2,5 тисячі неможливо жити. Розумію. Будемо намагатися збільшити. Поки нам не надало всю схему Міністерство соцполітики. Вони повинні запропонувати схему з пенсіями. Сказали нам, що поступово, частинами, враховуючи вік людей, будемо допомагати і збільшувати. Але просто треба, щоб люди хоч податки платили. Звідки взяти гроші? Всі розуміємо, що на 2,5 тисячі людина не може існувати і бути людиною. Це зрозуміло. Ну, збільшимо, ну, дайте хоч час", - сказав Володимир Зеленський, а один з членів його делегації додав: "А поки працюйте, підпрацьовуйте".

Також Зеленський відповів на питання про мораторій на землю і пояснив, що зняти його можна буде тільки після підписання закону.

"А потім потрібно буде працювати з реєстрами, щоб все було чисто. Це тільки через рік, я думаю, восени, почнеться тільки. Потрібна велика довга підготовка до продажу землі", - зазначив президент.

Зеленський розповів пенсіонерам-аграріям, коли в Україні піднімуть пенсії

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