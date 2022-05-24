В Україну знову суне похолодання: синоптики назвали дату

Погода в Україні принесе відчутне похолодання в суботу-неділю, 28-29 травня. Поки ж середа, 25-те буде найтеплішим днем на поточному тижні.

Якою буде синоптична ситуація, читайте нижче в матеріалі Styler .

Прогноз на 25 травня

За даними Наталки Діденко, протягом дня температура повітря підніметься до +20+25 градусів. На заході тепліше, +24+28 градусів, однак трохи свіжіше буде на Волині та Рівненщині, 21+24 градуси. У східних областях прохолодніше, +18+23 градуси.

Синоптик прогнозує, що в більшості областей переважатиме суха погода. Проте з Польщі підійде атмосферний фронт, який принесе в західні області короткочасні дощі з грозами. При грозах можливе шквалисте посилення вітру.

Що буде з погодою в Києві

У Києві в середу буде сухо, без сильного вітру, тепло, в денні години температура повітря +23 градуси.

Надалі в столиці ймовірні періодичні дощі, в четвер-п'ятницю очікується сильний вітер, а в суботу-неділю відчутно похолоднішає.

Прогноз погоди до кінця тижня

В Українському гідрометцентрі прогнозують на 26 травня дощі та грози на більшості територій, крім заходу. Температура в західних областях +21+26, на решті територій +18+23. Посилиться вітер.

27 травня переважно сухо, вітряно. Температура +20+26, опади ймовірні на північному заході.

28-29 травня на захід і схід прийде похолодання, тут +15+20. В центрі +18+23, на півдні і сході тепло збережеться, тут +22+26 градусів. Дощі та грози ймовірні майже по всій країні.