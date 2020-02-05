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В Україні спростили доступ до банківської таємниці: може торкнутися кожного

STYLERЖиття    05.02.2020 - 11:15
В Україні спростили доступ до банківської таємниці: може торкнутися кожного
В Україні спростили доступ до банківської таємниці (Колаж РБК-Україна)

Фінансову інформацію про українців тепер зможуть отримати працівники різних структур

В Україні спростили доступ до банківської таємниці для працівників силових структур. Національний банк України дасть силовикам спрощений доступ до фінансової інформації про юридичних та фізичних осіб.

Як йдеться в постанові НБУ №13 від 31 січня 2020 року, доступ до фінансової інформації українців отримають:

  • Органи прокуратури України
  • Служба безпеки України
  • Державне бюро розслідувань
  • Національна поліція
  • Національне антикорупційне бюро України
  • Антимонопольний комітет України

Таким чином Національний банк України привів у порядок розкриття банківської таємниці згідно з прийнятими у жовтні 2019 року законом "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів".

Для того, щоб співробітники силових органів могли отримати доступ до банківської таємниці, їм достатньо подати письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Також НАБУ отримає право отримувати інформацію про рахунки, вклади, угодах, операціях за рахунками та іншими даними за вказаний проміжок часу при подачі письмової вимоги.

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