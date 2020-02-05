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В Украине упростили доступ к банковской тайне: коснуться может каждого

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 11:15
В Украине упростили доступ к банковской тайне: коснуться может каждого
В Украине упростили доступ к банковской тайне (Коллаж РБК-Украина)

Финансовую информацию об украинцах теперь смогут получить работники разных структур

В Украине упростили доступ к банковской тайне для работников силовых структур. Национальный банк Украины даст силовикам упрощенный доступ к финансовой информации о юридических и физических лицах.

Как говорится в постановлении НБУ №13 от 31 января 2020 года, доступ к финансовой информации украинцев получат:

  • Органы прокуратуры Украины
  • Служба безопасности Украины
  • Государственное бюро расследований
  • Национальная полиция
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины
  • Антимонопольный комитет Украины

Таким образом Национальный банк Украины привел в порядок раскрытие банковской тайны в соответствии с принятыми в октябре 2019 года законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

Для того, чтобы сотрудники силовых органов могли получить доступ к банковской тайне, им достаточно подать письменное требование относительно операций по счетам конкретного юридического или физического лица – субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени.

Также НАБУ получит право получать информацию о счетах, вкладах, сделках, операциях по счетам и другим данным за указанный промежуток времени при подаче письменного требования.

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