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Українцям готують величезні штрафи: про що мова

STYLERЖиття    03.02.2020 - 14:50
Українцям готують величезні штрафи: про що мова
В Україні зростуть штрафи (Колаж РБК-Україна)

В Україні посилять покарання за неправдивий виклик швидкої або пожежних

В Україні збільшаться штрафи за неправдиві виклики швидкої медичної допомоги та аварійних служб. Про це йдеться в законопроєкті "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки", який був прийнятий Кабінетом міністром 29 січня.

В документі зазначено, що Державна служба з надзвичайних ситуацій запропонувала посилити відповідальність керівників суб'єктів господарювання за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки шляхом впровадження дієвих адміністративних санкцій, а також – збільшити штрафи за свідомо неправдиві виклики екстрених служб

Неправдивий виклик бригади швидкої допомоги, поліції або аварійних служб буде каратися штрафом від 3400 до 10200 гривень.

Мінімальний штраф за адміністративні правопорушення становитиме 510 гривень, максимальний – 8500 гривень.

За порушення вимог техногенної безпеки, яка призвела до аварії або іншої небезпечної події з тяжкими наслідками – будуть притягати до кримінальної відповідальності.

Варто відзначити, що на даний момент за порушення пожежної безпеки громадяни сплачують штраф до 119 гривень, посадові особи – від 34 до 170 гривень.

Також пропонується збільшити відповідальність за те, що спеціальним аварійно-рятувального транспорту, машин швидкої допомоги, пожежників і поліції не поступаються дорогу

Даний законопроєкт повинен пройти розгляд і голосування у Верховній Раді України.

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