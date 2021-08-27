В Україні учні початкових класів не будуть отримувати паперового свідоцтва: чим замінять документ
З 1 вересня 2021 року в Україні більше не видаватимуть паперового свідоцтва про початкову освіту. Документ буде лише в електронній формі.
Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.
Що зміниться
Так, оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту створюватиметься за зразком, затвердженим МОН, і зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту.
Однак, школа на прохання батьків може видати їм паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою (на аркуші паперу формату А4), через 5 днів після їхнього звернення. Також, якщо оригінал документу загубиться, можна повторно звернутись до навчального закладу.
У МОН кажуть, що результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів будуть зображатися у свідоцтві досягнень.
Окрім того, якщо в учня є порушення зору, то за бажанням батьків може бути виготовлена паперова копія електронного свідоцтва з використанням шрифту Брайля.
Нова процедура дає можливість:
- забезпечити виготовлення та видачу свідоцтв (їхніх паперових копій) у найкоротші строки;
- уникнути виготовлення дублікатів втрачених документів про освіту;
- швидко виправити помилку у свідоцтві;
- зменшити витрати на виготовлення документів про освіту.
- врахувати потреби учнів з порушенням зору, які отримуватимуть свідоцтво у вигляді, придатному для читання;
- зменшити бюрократизацію системи управління освітою.
Документи про освіту видаватимуться на кожному рівні повної загальної середньої освіти.
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