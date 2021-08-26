У Міносвіти розповіли, чи будуть лінійки 1 вересня

1 вересня вже не за горами, а батьків цікавить питання, чи будуть традиційні лінійки в школах. Це питання вирішуватиме кожен навчальний заклад окремо.

Він зазначив, що за всі роки незалежної України - проводження лінійки не було обов'язковим.

"До неї можна по-різному ставитися. Разом з тим не варто говорити, що це пережиток минулого. Цього не треба робити. Є школи, де вважають, що це нормально. І коротку лінійку 1 вересня бажано проводити. Однак в принципі, бути лінійці 1 вересня чи ні - вирішує навчальний заклад", - сказав Кононенко.

За словами чиновника, в сучасних умовах, якщо проводяться масові заходи такого типу, треба не забувати про соціальну дистанцію під час пандемії і врешті-решт аналізувати, чи є в цьому необхідність з точки нинішньої ситуації.

Звідки взялася лінійка?

Відзначимо, що таке поняття як лінійки на 1 вересня з'явилося ще в Радянському Союзі. До 1984 року 1 вересня проводилася урочиста лінійка, потім проводився так званий урок миру, потім інші уроки за розкладом, причому це був повний навчальний день (з 5-6 уроками). З 1984 року уроки в школах 1 вересня не ведуться, а проводяться тільки урочисті лінійки (коли учні шкіл шикуються в лінії відповідно до свого класу) та інші святкові заходи, на яких особлива увага приділяється першокласникам.