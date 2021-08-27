В Украине ученики начальных классов не будут получать бумажного свидетельства: чем заменят документ

С 1 сентября 2021 года в Украине больше не будут выдавать бумажного свидетельства о начальном образовании. Документ будет только в электронной форме.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Что изменится

Так, оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет создаваться по образцу, утвержденному МОН, и будет храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) в Реестре документов об образовании.

Однако, школа по просьбе родителей может выдать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью (на листе бумаги формата А4), через 5 дней после их обращения. Также, если оригинал документа потеряется, можно повторно обратиться в учебное заведение.

В МОН говорят, что результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учащихся будут изображаться в свидетельстве достижений.

Кроме того, если у ученика есть нарушения зрения, то по желанию родителей может быть изготовлена бумажная копия электронного свидетельства с использованием шрифта Брайля.

Новая процедура дает возможность:

обеспечить изготовление и выдачу свидетельств (их бумажных копий) в кратчайшие сроки;

избежать изготовления дубликатов утраченных документов об образовании;

быстро исправить ошибку в свидетельстве;

уменьшить расходы на изготовление документов об образовании.

учесть потребности учащихся с нарушением зрения, которые будут получать свидетельство в виде, пригодном для чтения;

уменьшить бюрократизацию системы управления образованием.

Документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования.