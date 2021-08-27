В Украине ученики начальных классов не будут получать бумажного свидетельства: чем заменят документ
С 1 сентября 2021 года в Украине больше не будут выдавать бумажного свидетельства о начальном образовании. Документ будет только в электронной форме.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Что изменится
Так, оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет создаваться по образцу, утвержденному МОН, и будет храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) в Реестре документов об образовании.
Однако, школа по просьбе родителей может выдать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью (на листе бумаги формата А4), через 5 дней после их обращения. Также, если оригинал документа потеряется, можно повторно обратиться в учебное заведение.
В МОН говорят, что результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учащихся будут изображаться в свидетельстве достижений.
Кроме того, если у ученика есть нарушения зрения, то по желанию родителей может быть изготовлена бумажная копия электронного свидетельства с использованием шрифта Брайля.
Новая процедура дает возможность:
- обеспечить изготовление и выдачу свидетельств (их бумажных копий) в кратчайшие сроки;
- избежать изготовления дубликатов утраченных документов об образовании;
- быстро исправить ошибку в свидетельстве;
- уменьшить расходы на изготовление документов об образовании.
- учесть потребности учащихся с нарушением зрения, которые будут получать свидетельство в виде, пригодном для чтения;
- уменьшить бюрократизацию системы управления образованием.
Документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования.
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