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В Україні ціни на огірки встановили новий рекорд: чому зросла вартість

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П'ятниця 03 грудня 2021 20:57
В Україні ціни на огірки встановили новий рекорд: чому зросла вартість Ціна на огірки зросла в Україні (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні огірки продовжують стрімко зростати у ціні. Зокрема, станом на кінець поточного тижня вартість становить 48-55 грн/кг. Аналітики кажуть, що до цього призвело обмеження пропозиції

Так, зазначається, що поточні ціни – не межа, повідомляє EastFruit.

За словами експертів, поточна ціна на овоч на 11% вища, ніж минулого тижня. Зокрема, тоді вона складала близько 42–49 грн/кг.

"Більшість українських комбінатів вже завершили сезон реалізації даної продукції. А постачання із зовнішнього ринку, зокрема з Туреччини, досить нестабільні", – кажуть фахівці.

Вартість огірків на початку грудня 2021 року на 31% перевищує показник за аналогічний період 2020 року.

Згідно з прогнозами, ціна на огірки буде збільшуватись. Головною причиною є обмежена пропозиція.

В Україні ціни на огірки встановили новий рекорд: чому зросла вартістьВ Україні зросла вартість на огірки (pixabay)

"За словами ключових гравців ринку, зростання цін у даному сегменті може помітно прискоритися вже з наступного тижня. Тому що попит продовжує стрімко зростати, а пропозиція залишається досить обмеженою", – додали експерти.

Окрім того, цього тижня помітно зросла ціна і на турецький огірок. Зараз за овоч доведеться віддати 38-46 грн/кг.

Цьому сприяли наступні фактори:

  • зростання цін на овочі у самій Туреччині;
  • невеликі та нестабільні постачання.

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