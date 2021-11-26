Ціни в грудні просто злетять: які продукти подорожчають до свят

Ціни на продукти в Україні в грудні підуть вгору. Експерти прогнозують подорожчання не тільки тих товарів, які закуповують до новорічних свят. Очікується підвищення цін на багато позицій з продуктового кошика.

Що подорожчає найбільше в грудні, розповіли в програмі " Сніданок 1+1 ".

За прогнозом експертів, ціни в грудні піднімуться в середньому на 16-20%. Подорожчання торкнеться в першу чергу м'яса та овочів.

Помідори, перець і огірки стануть дорожче на 20%, на 10% підніметься ціна на моркву, буряк і капусту.

А ось цибуля подорожчає найбільше - фахівці прогнозують збільшення ціни у 2,5 раза в порівнянні з аналогічним періодом у 2020 році.

Зміняться в Україні й ціни на м'ясо. Свинина підніметься в ціні на 20%, а куряче м'ясо – на 10%.

Як зазначає експерт Олег Пендзін у коментарі для УНН, до кінця року в Україні очікується подорожчання всіх продуктів з борщового набору в середньому на 20-30%.

"Зростання цін буде на борщовий набір. У нас, як правило, між літніми та зимовими цінами різниця в 40-50%. Тому, я думаю, що до кінця цього року на 20-30% борщовий набір зросте у вартості", - попередив Пендзин.

Також він зазначив, що дорожчати будуть найдешевші харчові продукти, оскільки саме вони мають великий попит в українців.

І ще одним важливим фактором стане підвищення мінімальної заробітної плати в грудні - на 500 гривень.

Як пояснив експерт, роботодавці змушені будуть закладати підвищення зарплати в ціни на товари та продукти, а також у витрати на виробництво.

Експрезидент Асоціації фермерів і землевласників України Іван Томич вважає, що новорічний стіл українців подорожчає в середньому на 20% у порівнянні з минулим роком.