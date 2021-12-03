В Украине цены на огурцы установили новый рекорд: почему выросла стоимость

В Украине огурцы продолжают стремительно расти в цене. В частности, по состоянию на конец текущей недели стоимость составляет 48-55 грн/кг. Аналитики говорят, что к этому привело ограничение предложения

Так, отмечается, что текущие цены – не предел, сообщает EastFruit .

По словам экспертов, текущая цена на овощ на 11% выше, чем на прошлой неделе. В частности, тогда она составляла около 42-49 грн / кг.

"Большинство украинских комбинатов уже завершили сезон реализации данной продукции. А поставки с внешнего рынка, в частности из Турции, достаточно нестабильны", - говорят специалисты.

Стоимость огурцов в начале декабря 2021 года на 31% превышает показатель за аналогичный период 2020 года.

Согласно прогнозам, цена на огурцы будет увеличиваться. Главной причиной является ограниченное предложение.

В Украине выросла стоимость на огурцы (pixabay)

"По словам ключевых игроков рынка, рост цен в данном сегменте может заметно ускориться уже со следующей недели. Потому что спрос продолжает стремительно расти, а предложение остается достаточно ограниченным", – добавили эксперты.

Кроме того, на этой неделе заметно выросла цена и на турецкий огурец. Сейчас за овощ придется отдать 38-46 грн/кг.

Этому способствовали следующие факторы: