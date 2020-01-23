Чи захищають медичні маски від вірусу: з'явилася точна відповідь

Вірус з Китаю (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Коронавірус з Китаю "повернув моду" на медичні маски

Вірус з Китаю став причиною не тільки тривоги, але і паніки людей у всьому світі. При цьому одним із способів уникнути зараження вважається медична маска. Чи надійний цей спосіб при епідемії коронавірусів і не тільки - в матеріалі Styler.

Нагадаємо, що штам китайського коронавіруса 2019-nCoV з міста Ухань був виявлений більше, ніж у 640 людей, 18 з них - померли від ускладнень.

Що думають вірусологи про маски

Вірусологи досить скептично ставляться до надійності медичної маски проти циркулюючих в повітрі вірусних інфекцій. Але вони здатні захистити від збудників, які передаються від брудних рук через рот і ніс.

Зазначимо, що маски стали широко застосовувати під час пандемії "іспанського грипу" в 1919 році, тоді хвороба забрала 50 мільйонів життів.

На думку доктора Девіда Керрінгтона з Лондонського університету, "звичайні хірургічні маски не захищають від вірусів або бактерій, які переносяться повітрям". А більшість вірусів має саме такий шлях зараження. При цьому маска занадто вільно прилягає до обличчя, не має повітряного фільтра. Очі, через слизову яких можна заразитися, залишаються відкритими.

Тим не менш, вони можуть захистити від безпосереднього зараження через чхання, кашель, а також шляхом рука-рот. Крім того, маски потрібно правильно носити, часто змінювати і безпечно утилізувати.

Медики нагадують, що елементарні правила гігієни набагато ефективніше, ніж носіння маски і при цьому зневага чистотою.

Знизити ризик зараження будь-яким респіраторним вірусом допоможуть поради:

не торкайтеся брудними руками обличчя;

ретельно мийте руки з милом не менше 20 секунд).

ведіть здоровий спосіб життя для сильного імунітету.

Зазначимо, що жертвами коронавіруса стали літні люди, в основному віком 70-80 років. Всі вони страждали важкими недугами - ішемічною хворобою серця, діабетом, хворобою Паркінсона.