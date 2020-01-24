У Китаї вилікували вже 36 осіб від нового вірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Через вірус вже померли 26 людей

У Китаї вилікували вже 36 осіб від нового коронавіруса 2019-nCoV, який викликає пневмонію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на China Daily.

Повідомляється, що першу медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку в Шанхаї, яка деякий час проживала в Ухані, де було зафіксовано спалах коронавіруса.

Зазначимо, що лікували 56-річну жінку в міській лікарні, де її самопочуття поступово покращилося.

Зараз за останні шість днів після лікування у пацієнтки не було ніяких симптомів захворювання. Її двічі перевіряли на наявність вірусу перш, ніж виписати.

Зараз 36 пацієнтів з пневмонією, інфікованих новим коронавірусом, були вилікувані та виписані з лікарень.

Нагадаємо, число підтверджених у Китаї випадків зараження пневмонією, викликаною новим різновидом коронавіруса, зросло до 876 осіб. Крім цього, через вірус вже померли 26 людей.

Раніше повідомлялося, що у Китаї закрили вже три міста через поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус.