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Новий рік у Києві: що і як працюватиме

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 15:55
Новий рік у Києві: що і як працюватиме Фото: новорічні локації в Києві (Brendan Hoffman / Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Головну ялинку країни на Софійській площі почали встановлювати із 28 листопада, відкриття заплановане на 19 грудня. Новорічно-різдвяне ярмаркове містечко на Софійській площі працюватиме з 16 грудня до 16 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Цього року локацію на Софійській площі оформлять у стилістиці Різдвяної ночі, коли народився Ісус Христос.

"Основу новорічного дерева прикрасять у вигляді традиційного вертепу, який в Україні здавна було прийнято зводити до Різдва. Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів і колядників", - йдеться в повідомленні.

У КМДА додали, що цей вертеп буде найбільшим у Європі. Сама новорічна ялинка буде висотою 31 метр із 10 тисячами прикрас.

Навколо новорічної ялинки будуть розміщені фотозони, майстерні, музей новорічних прикрас та сцена для виступів. На ярмарок можна буде потрапити через чотири святкові арки із чотирма люстрами, а довкола пам'ятника Богдану Хмельницькому обладнають ковзанку.

Крім того, на Володимирському проїзді працюватимуть ярмарок із зоною фудкорту. Загалом у Києві буде 14 новорічних локацій, працюватимуть вони з 16 грудня.

Раніше ми повідомляли, коли в Києві почнуть продавати новорічні ялинки.

Також ми писали, що організатор розповів про новорічне свято в Києві та ялинку-2022.

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