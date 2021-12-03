Спливли деталі про головну ялинку України, яку прикрасять 10-ма тисячами іграшок

У Києві головна святкова локація на Софійській площі буде присвячена Різдвяній диво-ночі. Головну ялинку традиційно засвітять 19 грудня. А от основу новорічного дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Цьогорічна тема головної святкової локації присвячена Різдвяній диво-ночі, коли народився Ісус Христос. А от основу новорічного дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу, який в Україні здавна було заведено зводити до Різдва.

Прикрашатимуть ялинку 10-ма тисячами іграшок червоного та золотого кольорів. Загальна висота дерева сягатиме 31 метр та засяє воно 10-метровою гірляндою у вигляді купола.

Окрім того, навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому буде ковзанка, а до ярмаркового містечка вестимуть чотири святково прикрашені арки, з чотирма люстрами у центрі кожної.

Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду).

У Києві почали облаштування місця під головну ялинку країни (suspilne.media)

Зокрема, навколо новорічного дерева можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників. У КМДА повідомляють, що цей вертеп буде найбільшим у Європі.

Довкола ялинки будуть розташовані розважальні локації, а саме: фотозони, дитячі забавки, майстерні, музей новорічних прикрас, сцену, де триватимуть виступи та конкурси.

Зазначається, що на Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічна ярмарка.

Як відомо, вже розпочалися роботи з обладнання майданчику, де буде встановлена новорічна ялинка. Монтаж каркасу головної ялинки розпочнуть із наступного тижня. Загалом, її мають зібрати до 9-10 грудня.

У Києві почали облаштування місця під головну ялинку країни (suspilne.media)