ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Підпишіть петицію про евакуацію бійців "Азова" з Маріуполя! Залишилося зовсім небагато

Новость на русском →
Понеділок 09 травня 2022 14:28
Підпишіть петицію про евакуацію бійців "Азова" з Маріуполя! Залишилося зовсім небагато Підпишіть петицію щодо звільнення полку "Азов" з Маріуполя
Автор: Людмила Жукова

Дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка просить підписувати петицію про евакуацію бійців з Маріуполя за процедурою під назвою "екстракшн".

Про це Катерина Прокопенко сказала під час онлайн-прес-конференції.

"Хочу закликати вас підписувати петицію, яку ми створили нещодавно... Потрібен розголос, тому кличте друзів, родичів, знайомих, щоб вони підписували і поширювали. Ми не втрачаємо надії на порятунок наших чоловіків-військових", - сказала Прокопенко.

Дружина бійця додала, що захисники Маріуполя та їхні рідні чекають політичної та дипломатичної підтримки з боку влади.

Для довідки

Петиція містить заклик до організації Об'єднаних Націй, Генерального секретаря ООН і регіональних лідерів з усього світу почати для заблокованих на Маріупольському меткомбінаті "Азовсталь" українських бійців невідкладну процедуру еxtraction.

Підписати петицію можна тут. На момент 13.00 9 травня її підписали 829 тисяч осіб, залишилося зовсім небагато.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента, з "Азовсталі" вдалося врятувати більше трьохсот людей - жінок, дітей.

Також Зеленський заявив, що деблокувати" Азовсталь " боєм зараз неможливо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)