Як знайти зниклу людину під час війни: корисні ресурси

З початку російського вторгнення українці змушені ховатися в бомбосховищах, евакуюватися в більш безпечні регіони, а деяких примусово вивозять російські окупанти.

У матеріалі читайте список онлайн-сервісів, які допомагають шукати зниклих родичів і близьких. Інформацію надало Міністерство цифрової трансформації України.

Пошук зниклих - один з найбільших ресурсів для пошуку дітей і дорослих, зниклих під час вторгнення Росії. У Telegram-каналі легко орієнтуватися за допомогою хештегів з назвами міст.



Пошук Україна 2022 - Telegram-канал для пошуку людей по всій Україні. Щоб подати заявку на пошук, потрібно заповнити Google-форму, яка надійде волонтерам і бійцям.

Знайди рідних - бот, створений за ініціативою "Міжнародної асоціації кібербезпеки" та інших громадських організацій.



Розшук за даними Національного інформаційного бюро надає інформацію про зниклих військових і цивільних — як загиблих, так і полонених або депортованих з України.

Також існують чати для пошуку людей в окремих регіонах.

Пошук зниклих людей в Харкові

Для пошуку зниклих у передмісті Києва та Київської області нещодавно створили окремий бот.

Вперше така практика була успішно впроваджена в Гостомельській громаді і вже дає позитивні результати.