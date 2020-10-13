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В Україні збираються продовжити карантин: закінчиться дуже нескоро

Вівторок 13 жовтня 2020 08:31
В Україні збираються продовжити карантин: закінчиться дуже нескоро
Карантин в Україні збираються продовжити (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Віктор Ляшко повідомив, що карантин в Україні будуть продовжувати

Карантин в Україні швидше за все продовжать до 31 грудня, тобто закінчиться він нескоро. Коронавірус не збавляє обертів у нашій країні і кожен день кількість інфікованих збільшується. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що карантинні обмеження будуть продовжені до 31 грудня. Принаймні це запропонує МОЗ на засіданні уряду.

Про це Ляшко заявив в ефірі "Громадського радіо".

"Ми будемо ініціювати на засіданні уряду продовження карантину до 31 грудня 2020 року", — повідомив Ляшко.

Також головний санітарний лікар додав, що виступає за те, щоб заклади громадського харчування закривалися до 22.00.

Вищим навчальним закладам буде запропоновано перейти на дистанційну роботу з 15 жовтня по 15 листопада з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків, крім сиріт, а також позбавлених батьківського піклування та тих, хто приїхав з окупованих територій Донбасу і Криму.

Школярі підуть на канікули з 15 жовтня до 30 жовтня і будуть два тижні вдома. Дитячі садки працюють в звичайному режимі, але з дотриманням усіх санітарних норм.

Як ми писали раніше, в Україні вводять нові карантинні зони. У червоній зоні буде знаходитися тільки два міста. Мова йде про Канів Черкаської області та Суми Сумської області. Київ потрапив в оранжеву зону.

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