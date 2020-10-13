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В Украине собираются продлить карантин: закончится очень нескоро

Вторник 13 октября 2020 08:31
В Украине собираются продлить карантин: закончится очень нескоро
Карантин в Украине собираются продлить (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Виктор Ляшко сообщил, что карантин в Украине будут продлевать

Карантин в Украине скорее всего продлят до 31 декабря, поєтому закончится он нескоро. Коронавирус не сбавляет обороты в нашей стране и каждый день количество инфицированных увеличивается. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что карантинные ограничения будут продлены до 31 декабря. По крайней мере это предложит Минздрав на заседании правительства.

Об этом Ляшко заявил в эфире "Громадського радіо".

"Мы будем инициировать на заседании правительства продление карантина до 31 декабря 2020 года", — сообщил Ляшко.

Также главный санитарный врач добавил, что выступает за то, чтобы заведения общественного питания закрывались до 22.00.

Высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованным выездом студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки и тех, кто приехал из оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Школьники уйдут на каникулы с 15 октября до 30 октября и будут две недели дома. Детские сады работают в обычном режиме, но с соблюдением всех санитарных норм.

Как мы писали ранее, в Украине вводят новые карантинные зоны. В красной зоне будет находиться только два города. Речь идет о Каневе Черкасской области и Сумах Сумской области. Киев же попал в оранжевую зону.

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